Tanja Szewzcenko erlebt nach Jahrhundert-Unwetter nächstes Dubai-Desaster: "Schöne Schei*e"

"Die Leitung war so unter Druck, dass das Wasser nur so rausschoss", beschrieb Tanja das nasse Unglück.

In einem der Gästezimmer bahnte sich das Wasser schließlich innerhalb kürzester Zeit die Wände hinunter und setzte das piekfein geputzte Parkett ordentlich unter Wasser.

Denn: In einer Wand platzte ein kleines, aber feines Zuflussrohr. Die Folgen zeigte die 46-Jährige in ihrer ausführlichen Insta-Story. "Irgendein Rohrbruch. [...] Schöne Schei*e", verriet die einstige RTL-Darstellerin.

Gerade einmal eine Woche ist es her, dass die neue Heimat des Szewczenko-Clans von beispiellosen Regenfällen überflutet und teils zerstört wurde.

In ihrer Story hielt die Ex-Schauspielerin alle Details für die Nachwelt fest. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tanja Szewczenko

Aber zum Glück zehrt die ehemalige Bestseller-Autorin von ihrem zuvor exklusiv vereinbarten Vertrag, der es ihr ermöglicht, dass innerhalb weniger Minuten die nötige Hilfe vor der Tür steht!

"Wir haben ja einen Wartungs- und Notfallvertrag mit denen [Haushelfer Duncan, Anm. d. Red.] gemacht und es hat sich schon bewährt." Und nun hieß es eben nasse Matratzen, Teppiche und Co. in der angenehmen Mittagshitze zu trocknen, um schon bald auch die Unwetterschäden endlich in Angriff nehmen zu können.

"Wir hatten ja davor schon vor, das Dach zu optimieren. Ist halt auch die Frage, ob das jetzt aus dem Unwetter resultiert", erklärte die Düsseldorferin.

Ein kritisches Wort über ihre neue Heimat kam der "Alles was Zählt"-Ikone dabei allerdings nicht über die Lippen - im Gegenteil.

"Generell ist alles sehr schnell in Dubai. Die Stadt wurde innerhalb von fünf bis sechs Tagen wieder so hergestellt, dass alles wieder lief und offen war. [...] Auch gab es eine große Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung. [...] Da kann man mal ein Sternchen dalassen."