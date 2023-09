Verzweifelte Suche beendet: Tanja Szewczenko hat eine neue Bleibe gefunden

Die neue Bleibe liegt im 33. Stock in Creek Harbour. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/tanjaszewczenko

Denn am späten Samstagabend teilte Tanja ihren rund 315.000 Follower mit, dass sie eine neue Unterkunft gefunden haben. "Welcome to our new Home", teilte die 46-Jährige ihren Anhängern in einer Instagram-Story mit.

Dazu schrieb sie: "Wir sind in Creek Harbour gelandet. Hier entsteht ein Viertel der Superlative."

Und auch für die zweijährigen Zwillinge scheint die neue Bleibe perfekt zu sein, denn für sie sei es ein Highlight, die Bagger aus dem 33. Stockwerk zu bewundern.

Zudem machte die frühere Eiskunstlauf-Queen noch einen Scherz auf die Kosten ihres Gatten. "Ist ein Two-Bed-Room-Apartment und wenn Papa zu laut schnarcht, haben wir noch ein Schlafsofa im Wohnzimmer", so die dreifache Mutter in ihrer Story.

Allerdings gab Tanja zu, dass ein Dreibettzimmer doch ein bisschen zu viel gewesen.