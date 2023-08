19.08.2023 16:02 Wasser abgestellt: So improvisiert Tanja Szewczenko, um sich die Zähne zu putzen

Von Florian Fischer

Dubai - Tanja Szewczenko (46) genießt ihr neues Leben in Dubai in vollen Zügen. Am heutigen Samstag gab es jedoch ein Problem an ihrem Haus. Weil das Wasser abgestellt wurde, musste Tanja Szewczenko (46) sich mit einer Flasche weiterhelfen beim Zähneputzen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/tanjaszewczenko Denn in der neuen Villa wurde das Wasser abgestellt, weshalb sie und ihre Familie um Ehemann Norman Jeschke (44), Tochter Jona (12) sowie den Zwillingen Luis und Leo (beide 2) improvisieren mussten. "Gehe jetzt erstmals mit Flaschen Wasser meine Zähne putzen", teilte der frühere Eiskunstlauf-Profi ihren rund 313.000 Followern mit. Aber warum wurde das Wasser abgestellt? "Draußen wird der Brauchwassertank gereinigt. Filter sind auch da. Danach ist das kein Trinkwasser, aber sauberes Wasser. Wird dann alle vier Monate gewartet", erklärte Tanja weiter. Und ihre Liebsten? Die machten sich Lustig über die Dreifach-Mama. "Norman und Jona haben Spaß". Tanja Szewczenko Tanja Szewczenko verzweifelt an neuem Haushaltsgerät: "Habe sowas noch nicht erlebt" Denn sie dürfe auch nicht auf die Toilette gehen. "Und das nach einer ganzen Nacht", wie die 46-Jährige berichtet. Tanja Szewczenko genießt ihre ersten Wochen in Dubai In der neuen Villa in Dubai: Tanja Szewczenko verzweifelt an neuem Haushaltsgerät Es war aber nicht das erste Problem, mit welchem sich die Buchautorin herumschlagen musste. Denn erst vor kurzem war Tanja an einem neuen Haushaltsgerät verzweifelt. "Was um Gottes willen hab ich denn falsch gemacht?", fragte die 46-Jährige ihre Fans in hektischem Tonfall, während sie ihre Kamera auf die laufende Waschmaschine gerichtet hatte. Diese überschäumte und immer mehr weiße Masse quoll aus dem Waschmittelfach. "Vielleicht hast du ein bisschen übertrieben mit dem Waschmittel?", mutmaßte Töchterchen Jona. Doch nach einiger Zeit war der Schaum-Spuk dann aber glücklicherweise vorüber. Ganz zur Erleichterung der ehemaligen "Alles was zählt"- und "Unter uns"-Darstellerin, die sowas noch nicht erlebt habe und es auf das neu gekaufte Flüssigwaschmittel schob, wovon sie anscheinend zu viel ins Fach gegossen hatte.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/tanjaszewczenko