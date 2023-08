Weil sie nicht schlafen kann: Damit vertreibt sich Tanja Szewczenko die Zeit im Paradies

Dubai - Für Tanja Szewczenko (46) könnte die Welt derzeit nicht schöner sein. Seit knapp zwei Wochen lebt die ehemalige RTL-Darstellerin am persischen Golf. Unter der Sonne Dubais erfüllte sich die Ex-Kufenqueen nun auch einen kleinen Traum - allerdings mitten in der Nacht.

Überglücklich und mit einem breiten Grinsen plauderte Tanja Szewczenko über ihren nächtlichen Schwimm-Ausflug. © Montage: Screenshot/Instagram/Tanja Szewczenko

Beinahe täglich überschlagen sich im Wüstenstaat derzeit die Meldungen im Leben der stolzen Dreifach-Mami.

Erst der überschwängliche Umzug, dann das katastrophale Unwetter und schließlich noch die Kritik ihrer Fans am herzlosen Umgang mit Familienhund Guido.

Hintergrund: Die Fellnase wurde für einen Urlaub der Familie in Dubai kurzerhand in einem Hundehotel geparkt. Dafür hagelte es - wie schon zuvor in der Vergangenheit - reichlich Kritik der "weltbesten Community".

Dennoch erfüllte sich die einstige "Alles was zählt"-Darstellerin nun aber einen regelrechten Traum.

Um 1 Uhr nachts sprang die 46-Jährige nämlich in die hoteleigene "Lagoon", um sich die Seele aus dem Leib zu schwimmen und die atemberaubende Atmosphäre Dubais aufzusaugen. "Schlafen kann ich auch Zuhause."