Let's Dance: Llambi und Hartwich machen plötzlich Ernst

Joachim Llambi (60) und Daniel Hartwich (46) werden die siebte Live-Show von "Let's Dance" eröffnen. © RTL / Stefan Gregorowius

"Ich hab es nicht für möglich gehalten, aber: Wir machen es!", bestätigt der strenge Juror in einem Gespräch gegenüber RTL.

"Daniel Hartwich und ich werden jetzt am Freitagabend für euch tanzen", führt der bekennende Fan des Fußball-Regionalligisten MSV Duisburg weiter aus.

Damit treten die beiden in die Fußstapfen von Jury-Kollegin Motsi Mabuse (43) und Moderatorin Victoria Swarovski (31), die die Anhänger der beliebten RTL-Unterhaltungsshow in der vergangenen Woche mit einem grandiosen Opening-Tanz begeisterten.

Zu einem Medley aus Whitney Houstons "How Will I Know" und Cyndi Laupers "Girls Just Want to Have Fun" wirbelten die beiden in schwarzen Smokings über die Bühne.