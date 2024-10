Tarzan-Star ist tot! Ron Ely stirbt mit 86 Jahren

Santa Barbara - In den 1960ern wurde er als "Tarzan" berühmt, später drehte er unter andrem zusammen mit Uschi Glas (80). Nun ist Ron Ely im Alter von 86 Jahren gestorben.

Zwischen 1966 und 1969 verkörperte Ron Ely (†86) Tarzan in den 57 Folgen der gleichnamigen Fernsehserie. © Reed Saxon/AP/dpa

Der 86-Jährige sei bereits am 29. September im Kreise der Familie gestorben, teilte seine Tochter Kirsten dem Portal TMZ mit.

"Wo immer er hinkam, hat er eine mächtige Welle des positiven Einflusses ausgelöst", würdigte sie ihn in einem Instagram-Post. Ely wurde in den 1960er Jahren als "Tarzan" in der gleichnamigen NBC-Serie berühmt.

1972 stand er zudem in dem Italo-Western "100 Fäuste und ein Vaterunser" zusammen mit Uschi Glas (80) vor der Kamera.

Auch in dem Abenteuerfilm "Doc Savage – Der Mann aus Bronze" (1975) hatte er eine Hauptrolle. Später war er in TV-Serien wie "Fantasy Island" und "Love Boat" zu sehen. Zudem schrieb Ely mehrere Romane.