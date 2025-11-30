"Tatort"-Star seit Jahrzehnten verheiratet: Das ist das Liebes-Rezept seiner Ehe

Für Schauspieler und "Tatort"-Star Ulrich Tukur (68) ist eine funktionierende Ehe ein Kunstwerk. © Markus Scholz/dpa

"Ich denke, man erreicht im Leben nur dann etwas Tiefes, Fundamentales, wenn man sich dem, was man tut, auch wirklich ein Leben lang und bedingungslos hingibt. Durch die tiefen Täler der Anstrengung und Enttäuschung hindurch stiefelt – und nicht aufgibt", sagte Tukur der dpa.

"Das ist natürlich eine Provokation für die Menschen heute, die glauben, es gehe alles zack-zack, man könne Klavierspielen lernen in zehn Minuten und Italienisch in zwanzig. Müsse sich für nichts anstrengen und wenn eine Beziehung nichts taugt, kündigt man sie eben via WhatsApp und sucht sich eine neue", erklärte der auch aus dem "Tatort" bekannte Schauspieler.