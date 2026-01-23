Überraschung am Schlagerhimmel: Wolfgang Petry singt jetzt Kölsch

Köln - Schlagerstar Wolfgang Petry (74) überrascht mit einer neuen Single - der Kultmusiker ("Wahnsinn") singt darauf in kölscher Mundart.

Wolfgang Petry (74) überrascht seine Fans: Der Schlagerstar singt in seiner neuen Single erstmals komplett auf Kölsch. (Archivfoto) © Manfred Esser/Sony Music/dpa

Das neue Lied trägt den Titel "Mr bruche keiner" ("Wir brauchen keinen") und große Teile der Republik dürften Probleme haben, den Text in seiner Gänze zu verstehen.

Die am Freitag erschienene Poprock-Ballade sei Petrys allererste Eigenkomposition in Kölscher Mundart, teilte die Plattenfirma Sony Music mit.

Wer sich bislang nur oberflächlich mit Petrys Werk beschäftigt hat, könnte über den Schritt staunen. Der 74-Jährige galt einst als "Kumpelrocker von nebenan" und sang dem Ruhrgebiet einen musikalischen Liebesbrief ("Ihr seid das Ruhrgebiet, die Droge, die mich süchtig macht!").

Daher wird seine Herkunft mitunter in Dortmund, Duisburg oder Essen vermutet.

Tatsächlich ist Franz Hubert Wolfgang Remling - so der bürgerliche Name - aber gebürtiger Kölner. Sein Aufstieg zu einem der erfolgreichsten Schlagersänger Deutschlands begann in einer Disco in Rösrath vor den Toren der Stadt.