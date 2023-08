Tausende nehmen Abschied von Sinead O'Connor (†56)

Dublin (Irland) - Schon am frühen Dienstagmorgen säumten Einwohner und angereiste Fans die Straßen der irischen Küstenstadt Bray. Sie wollten sich ein letztes Mal von Sinead O'Connor verabschieden.

Als der Leichenwagen nach der privaten Trauerfeier an O'Connors einstigem Wohnhaus vorbeizog, applaudierten die Menschen. Viele sangen Lieder der Verstorbenen, es flossen Tränen.

Die Sängerin war am 26. Juli überraschend verstorben .

Bereits am Sonntag war eine Installation als Hommage an O'Connor enthüllt worden. Auf einem Hügel vor ihrer Heimatstadt steht in weißen Lettern geschrieben: "Irland liebt Sinead".