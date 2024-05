Kult-"Big Brother"-Kandidat Jürgen Milski wütet wegen Netz-Video: "Geisteskranke Menschen!"

Schon lange im Geschäft: Jürgen Milski (60) wurde Zweiter bei der ersten Staffel von "Big Brother" in Deutschland im Jahr 2000. © Henning Kaiser/dpa

Doch was war überhaupt passiert? Vor einigen Tagen ist in den sozialen Netzwerken ein Video aufgetaucht, in dem behauptet wird, dass der 60-Jährige von einem Motorrad angefahren wurde.

Dabei soll das Zweirad mit 120 Sachen unterwegs gewesen sein, wodurch Jürgen angeblich schwer verletzt in die Kölner Uniklinik eingeliefert werden musste.

In dem Video, das offenbar mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) und Fotos des Sängers erstellt wurde, wurde sogar behauptet, Jürgen sei für hirntot erklärt worden.

Eine Schocknachricht für Familie und Fans des Kult-"Big Brother"-Kandidaten, doch die können jetzt aufatmen: Jürgen "geht es blendend", wie er am Samstag (18. Mai) auf seinem Instagram-Kanal verraten hat.