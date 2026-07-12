Tausende protestieren gegen Luxus-Bauprojekt von Trump-Schwiegersohn

Tirana - In Albanien haben am Samstag Tausende Menschen den Rücktritt von Ministerpräsident Edi Rama (62) gefordert und gegen ein geplantes Luxus-Bauprojekt von Trump-Schwiegersohn Jared Kushner (45) protestiert.

Jared Kushner (45) will ein Luxushotel inmitten eines Naturschutzgebiets errichten. © Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Sie gingen in der Hauptstadt Tirana zudem gegen ein Konzert des umstrittenen US-Rappers Kanye West (49) auf die Straße. Der inzwischen unter dem Künstlernamen Ye auftretende West hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit antisemitischen Äußerungen Negativ-Schlagzeilen gemacht.

Demonstranten, die albanische Flaggen schwenkten, riefen Parolen gegen Rama und Kanye West. Rama traf sich vor dem Konzert mit dem Rapper und veröffentlichte anschließend ein Video dazu.

Seit Wochen gibt es abends Proteste in Tirana. Genaue Teilnehmerzahlen liegen nicht vor. Nach Angaben von Journalisten der Nachrichtenagentur AFP gehen täglich Tausende Menschen auf die Straße.

Die Kundgebungen richten sich gegen den Bau eines Luxushotels im Naturschutzgebiet Zvernec an der Südwestküste Albaniens, das mit der Tochter des US-Präsidenten, Ivanka Trump (44), und deren Ehemann Jared Kushner in Verbindung steht.

Vorgestellt wurde das Bauprojekt bereits 2024. Die Proteste gegen den Tourismuskomplex begannen, als Ende Mai Stacheldraht und Bulldozer an Stränden in Zvernec auftauchten.