"Affe auf Bike" äußert klare Systemkritik: "Ich glaube, wir wurden belogen"

Timmersiek/Norwegen - "Ich bin Ann-Kathrin Bendixen, 26 Jahre alt und Influencerin. Und ich glaube, wir wurden belogen" - mit diesen Worten meldete sich "Affe auf Bike" am Samstag bei ihren Fans auf Instagram .

Influencerin Ann-Kathrin Bendixen (26) alias "Affe auf Bike" hat sich mit nachdenklichen Worten auf Instagram gemeldet. © Instagram/affe_auf_bike

Belogen nicht von einer einzelnen Person, "sondern von dem System, in dem wir leben", erläuterte die ehemalige "Let's Dance"-Kandidatin. Gleich darauf führte sie aus, wie sie zu dieser Einschätzung gekommen war.

"Von klein auf wird uns beigebracht: Kindergarten, Schule, Ausbildung, Arbeit und immer mit diesem gleichen Versprechen: 'Später beginnt das Leben.' Was ist aber, wenn genau dieses 'Später' einfach nie wirklich kommt?", philosophierte Ann-Kathrin.

Viele seien so sehr damit beschäftigt, "dieses Leben für später vorzubereiten", dass sie in der Zwischenzeit völlig vergessen würden, zu leben, verdeutlichte die 26-Jährige. Es gehe immer nur darum, einem Ziel hinterherzujagen.

Dabei werde oft vergessen, dass es Menschen gebe, die einfach nur damit beschäftigt seien, den Tag zu überstehen. Ann-Kathrin: "Es gibt Menschen da draußen, die warten monatelang auf einen Therapieplatz. Ich habe Frauen, die mir schreiben, dass sie jeden Tag um einen Platz im Frauenhaus kämpfen."