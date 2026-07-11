Baby-Glück bei Sally Özcan: Food-Influencerin erwartet drittes Kind

Waghäusel - Freudige Nachrichten im Hause Özcan: Die erfolgreiche YouTuberin Sally Özcan (36), besser bekannt als "Sallys Welt", erwartet gemeinsam mit ihrem Freund ein Baby. Für die Influencerin ist es das dritte Kind, aus ihrer früheren Ehe hat sie bereits zwei Töchter .

Sally Özcan (36) erwartet ihr drittes Kind. © Screenshot/Instagram/sallyswelt

Wie "Bild" vorab erfuhr, freuen sich Sally und ihr Freund sehr auf den neuen Lebensabschnitt.

Passend zu ihren Back-Videos verkündete die 36-Jährige mit einem Karton voller Donuts die Nachrichten: "We have a sweeeet surprise! 2027!"

Trotz andauerndem Scheidungskampf mit Ex-Partner Murat, lässt sich Sally die Freude an ihrem Babyglück nicht nehmen: "Auch wenn noch nicht alles aus der Vergangenheit abgeschlossen ist, blicke ich nach vorne. Ich gehe meinen privaten und beruflichen Weg voller Zuversicht weiter und freue mich auf alles, was vor uns liegt."

Seit eineinhalb Jahren sind die Influencerin und ihr neuer Freund bereits zusammen, doch erst im Januar 2026 machte Sally die Beziehung öffentlich.

Über ihren Partner ist nur bekannt, dass er türkische Wurzeln hat, aus Heidelberg stammt und die beiden sich auf einem Kindergeburtstag kennengelernt haben. Ihr Privatleben hält das Paar weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.