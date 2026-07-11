Baby-Glück bei Sally Özcan: Food-Influencerin erwartet drittes Kind
Waghäusel - Freudige Nachrichten im Hause Özcan: Die erfolgreiche YouTuberin Sally Özcan (36), besser bekannt als "Sallys Welt", erwartet gemeinsam mit ihrem Freund ein Baby. Für die Influencerin ist es das dritte Kind, aus ihrer früheren Ehe hat sie bereits zwei Töchter.
Wie "Bild" vorab erfuhr, freuen sich Sally und ihr Freund sehr auf den neuen Lebensabschnitt.
Passend zu ihren Back-Videos verkündete die 36-Jährige mit einem Karton voller Donuts die Nachrichten: "We have a sweeeet surprise! 2027!"
Trotz andauerndem Scheidungskampf mit Ex-Partner Murat, lässt sich Sally die Freude an ihrem Babyglück nicht nehmen: "Auch wenn noch nicht alles aus der Vergangenheit abgeschlossen ist, blicke ich nach vorne. Ich gehe meinen privaten und beruflichen Weg voller Zuversicht weiter und freue mich auf alles, was vor uns liegt."
Seit eineinhalb Jahren sind die Influencerin und ihr neuer Freund bereits zusammen, doch erst im Januar 2026 machte Sally die Beziehung öffentlich.
Über ihren Partner ist nur bekannt, dass er türkische Wurzeln hat, aus Heidelberg stammt und die beiden sich auf einem Kindergeburtstag kennengelernt haben. Ihr Privatleben hält das Paar weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.
Sally Özcan ist nach elf Jahren zum dritten Mal schwanger
Mit Murat hat Sally bereits zwei Töchter, Samira und Ela. Beide Mädchen freuen sich ebenfalls sehr über ihr Geschwisterchen: "Ich bin überglücklich mit meinen zwei wundervollen Töchtern und freue mich riesig, dass wir jetzt noch einmal Nachwuchs bekommen. Für unsere Familie ist das ein ganz besonderes Geschenk."
Für die Unternehmerin beginnt damit ein neuer Lebensabschnitt. Schließlich liegen ihre beiden Schwangerschaften bereits elf beziehungsweise 16 Jahre zurück.
So verriet Sally, dass sich diesmal alles wieder völlig neu anfühle. Sie und ihr Partner seien voller Vorfreude und könnten manchmal selbst noch gar nicht glauben, dass sie schon bald ihr gemeinsames Baby in den Armen halten würden.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/sallyswelt