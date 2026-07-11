Ex-Bachelorette Anna Hofbauer wehrt sich gegen Bodyshaming

Hamburg/Berlin - Anna Hofbauer (38) ist auf 180! Die Schauspielerin hat sich auf Instagram mit deutlichen Worten gegen das dreiste Bodyshaming einer Followerin gewehrt.

Schauspielerin Anna Hofbauer (38) hat das dreiste Bodyshaming einer Instagram-Followerin nicht einfach auf sich sitzen lassen. (Archivfoto) © Georg Wendt/dpa

Die gebürtige Allgäuerin (Bayern) hatte auf ihrem Kanal ein Bild veröffentlicht, auf dem sie in einem schulterfreien Top zu sehen war - so weit, so unspektakulär. Doch eine Abonnentin ließ es sich nicht nehmen und schrieb der 38-Jährigen folgende Nachricht: "Boah scheiße, hast du zugenommen."

Das wollte die Musicaldarstellerin (unter anderem "Harry Potter und das verwunschene Kind") nicht auf sich sitzen lassen. In ihrer Story schrieb sie zu einem Screenshot der Nachricht: "Das war einer der Gründe, warum ich ne dicke Instagram-Pause gebraucht habe."

Die zweifache Mutter weiter: "Was genau geht im Kopf von manchen Menschen ab, dass sie ungefragt solche Kommentare loslassen?! Sorry Sabrina, aber für dich hab ich hier keinen Platz!! Tschüssii!!"

Nachdem Anna die dreiste Followerin vermutlich blockiert hatte, meldete sie sich aber noch einmal bei ihren Fans. "Im ersten Moment hab ich mir das Foto noch mal angesehen und dachte mir: 'Naja, vielleicht hat sie ja ein bisschen recht ... ein bisschen unvorteilhaft ist das Foto schon.'"