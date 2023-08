Als Dank für ihre Arbeit: Taylor Swift schenkt Tour-Fahrern 5 Millionen Dollar!

Inglewood (Kalifornien/USA) - Mega-Star Taylor Swift (33) ist derzeit in aller Munde. Im März startete sie ihre "The Eras"-Tour in den USA, die sich nun langsam dem Ende zuneigt. Kurz vor ihrer letzten Station im kalifornischen Inglewood entschied sich die Musikerin dazu, ihren Angestellten für die harte Arbeit in den Staaten zu danken.

Derzeit sorgt Taylor Swift (33) mit ihrer "The Eras"-Tour für jede Menge Schlagzeilen! © SUZANNE CORDEIRO / AFP

So wurden erst Anfang Juli Berichte laut, dass Swift und die Veranstalter der Event-Reihe pro Nacht einen Umsatz von 13 Millionen US-Dollar machen sollen! Umgerechnet sind das in etwa 11,8 Millionen Euro.

Derzeit wird sogar erwartet, dass die Popikone mit der Tour eine Rekordsumme von mehr als 1,3 Milliarden US-Dollar (etwa 1,2 Milliarden Euro) einspielen wird!

Nach ihrem letzten US-Stopp in Inglewood am 9. August macht sich Swift schließlich in Richtung Südamerika. Ab Februar nächsten Jahres geht es für sie dann nach Asien, Australien sowie Europa. Auch in Deutschland wird die Sängerin auftreten - ganze siebenmal! Zwei Konzerte wird sie in München geben, drei in Gelsenkirchen und zwei in Hamburg.