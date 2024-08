Anti-Swift-Aktion! "Letzte Generation" blockiert VIP-Eingang vor Konzert

Eine Hand voll Aktivisten versperrte einem Konvoi die Zufahrt zum Stadion. © Bildmontage: Screenshot/X/OstatniePokolen

"Die Ultrareichen bringen uns um", hieß es auf Transparenten.

"Taylor Swift, andere Promis, Politiker überbeanspruchen ihre Macht und Ressourcen des Planeten", so eine Aktivistin in einem Video in den sozialen Medien. In einer Petition kritisierten sie die Privatjet-Flüge der Milliardärin.

Fünf Frauen und Männer blockierten daher einen Konvoi aus mindestens drei schwarzen Fahrzeugen, der in das Stadion fahren wollte. Ob sich die US-Sängerin, gegen die sich der Protest richtete, tatsächlich in einem der Autos befand, blieb jedoch erst mal unklar.

Auf Fotos ist zu sehen, wie Sicherheitskräfte die Zufahrt wieder frei räumten, die Aktivisten teils wegtrugen.

"Privatjets, Yachten, [...] - die exzessive, ungezügelte Privilegierung derjenigen, die Geld und Einfluss haben, gegenüber den einfachen Menschen. Es sind diese einfachen Menschen, die sich heute dagegen gewehrt haben", so Demonstrantin Zofia Sobczak.