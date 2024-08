Erstes Konzert nach Terror-Warnung: Taylor Swift holt Promi-Gast auf Bühne

Die Sängerin (34) meldete sich mit einem Auftritt in London zurück und spielte am gestrigen Donnerstagabend vor rund 90.000 Fans im ausverkauften Wembley-Stadion. Als Überraschungsgast holte sie den Musiker Ed Sheeran (33) auf die Bühne.

Erhöhtes Aufgebot der Polizei: Beamte standen wegen der erhöhten Sicherheitsvorkehrungen vor dem Wembley-Stadion im Nordwesten Londons. © Lucy North/PA Wire/dpa

Der Rundfunkanstalt BBC zufolge soll sich Swift privat mit Familien in Verbindung gesetzt haben, die von dem Messerangriff in der Küstenstadt Southport betroffen waren. Dort waren Ende Juli bei einem Angriff auf einen Taylor-Swift-Tanzkurs, an dem die Starsängerin selbst nicht beteiligt war, drei Mädchen erstochen und mehrere Menschen verletzt worden.

Swift brachte bei Instagram ihr Entsetzen zum Ausdruck. Rechtsextreme nahmen den Messerangriff später als Anlass für Krawalle.



Bei dem Konzert in London ging Swift nicht weiter darauf ein - ebenso wenig wie auf den US-Wahlkampf, in dem ihr ein potenziell nicht unerheblicher Einfluss auf junge Wählerinnen und Wähler zugeschrieben wird.

Die Sängerin soll am Dienstag, dem 20. August in London ihr vorerst letztes Konzert in Europa spielen. Im Herbst sind Auftritte in den USA und Kanada geplant.