Fanatische "Swifties" besuchen Konzerte von Taylor Swift in Windeln!

Für einen Besuch bei Taylor Swift (33), hier bei der Eröffnung der Eras-Tour in Glendale, planen Fans auch Windeln mit ein. © Ashley Landis/AP/dpa

Seit dem 17. März ist die amerikanische Pop-Sängerin bereits auf Tournee und sorgt in den Vereinigten Staaten für ausverkaufte Stadien.

Wer das Glück hatte, eine der kostspieligen Eintrittskarten zu ergattern, der will natürlich auch etwas für sein Geld geboten bekommen. Aus diesem Grund kursieren in den sozialen Medien vermehrt Videos, wie Fans in Windeln auf das Konzert gehen.

Um während der Show, umringt von Tausenden Menschen, einfach mal laufen zu lassen, nahmen einige sogar gesundheitliche Risiken auf sich.

Eine Besucherin, die gar einen Windel-Ausschlag davontrug, schrieb unter ihr Video vom Auftritt in Massachusetts, dass es "den Moment wert war".

Ein weiterer "Swiftie" veröffentlichte einen Clip auf TikTok, in dem sie einen 18-Pack Windeln von Amazon bestellt. Eine davon habe sie selbst getragen, die übrigen 17 wollte sie vor Konzert-Beginn in Houston weiterverkaufen.