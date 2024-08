Fans schockieren Taylor Swift auf der Bühne: "Wart Ihr das etwa?"

London - Am gestrigen Freitagabend brachte Taylor Swift (34) das Londoner Wembley-Stadion wortwörtlich zum Beben.

"Moment, seid Ihr das etwa?", fragte sie zunächst entsetzt in die Runde, bevor sich auf ihrem Gesicht ein gerührtes Lächeln ausbreitete. "Klatscht und trampelt Ihr etwa? Wahnsinn."

Anschließend begab sie sich gemeinsam mit ihren Fans auf Zeitreise, während sie ihre Alben "Fearless" (2008), "Red" (2012), "Speak Now" (2010) und "reputation" (2017) bespielte, bevor sie ihre "folkmore"-Era einleitete. Kurz darauf riss sie dann plötzlich erschrocken die Augen auf. Der Grund: Der Boden hatte plötzlich angefangen, zu beben.

"Die Male, die ich in London gespielt habe, waren alle fantastisch, ob vor 50 oder 92.000 Leuten! Ich weiß, dass Ihr das bereits wisst, aber ich schätze Euch so sehr", strahlte die Musikerin, bevor sie ihren dritten Song der "Lover"-Era anstimmte.

Pünktlich um 20 Uhr stand die Pop-Sängerin auf der Bühne, leitete ihre berühmt-berüchtigte "Eras Tour" mit ihren Songs "Miss Americana & The Heartbreak Prince" und "Cruel Summer" ein, bevor sie die fast 100.000 Zuschauer begrüßte.

Nachdem sie ihren Song "Champagne Problems" performt hatte, jagten die Zuschauer Taylor Swift (34) einen ordentlichen Schrecken ein. © privat

Und tatsächlich! Es schien, als würden ihr alle 92.000 Zuschauer eine mehrminütige Standing-Ovation geben, die es in sich hatte.

Es ist nicht das erste Mal, dass die obligatorische Klatschpause, die immer nach Swifts Song "Champagne Problems" erfolgt, eskaliert. In Seattle waren die Fans im Sommer 2023 so begeistert von der Show der Musikerin gewesen, dass sie nicht nur das Stadion, sondern gleich einen ganzen Stadtteil zum Erzittern brachten – Erdbeben!

Am gestrigen Freitag blieb eine derartige Naturgewalt zum Glück aus. Die Stimmung war im Stadion deswegen nicht weniger ausgelassen, Magie lag in der Luft.

Nach "Champagne Problems" folgten die restlichen Lieder ihrer Schwester-Alben "Folklore" (2020) und "Evermore" (2020), daraufhin waren "1989" (2014), "THE TORTURED POETS DEPARTMENT" (2024), zwei Überraschungslieder – am Freitag spielte sie "London Boy" sowie ein Mash-up aus "Dear John" und "Sad Beautiful Tragic" – und schlussendlich "Midnights" (2022) an der Reihe.

Ganz besonders: Für Letzteres stand Swift in einem neuen Kostüm auf der Bühne, trug einen blau-schimmernden Body, der mit glitzernden Sternchen und einem silbernen Mond verziert war.