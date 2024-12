Gigantisches Weihnachtsgeschenk: Taylor Swift schenkt Mitarbeitern unfassbare Summe

Die Tour, die von der Sängerin als "Reise durch alle musikalischen Ären meiner Karriere" angekündigt worden war, ging am vergangenen Sonntag in Vancouver zu Ende.

Taylor Swift stand während der "Eras Tour" auch im Olympiastadion in München auf der Bühne. © dpa | Lennart Preiss

"Wir sind um die ganze Welt getourt", sagte Swift während ihres letzten Eras-Konzerts. "Wir haben so viele Abenteuer erlebt. Es war das Aufregendste, Mächtigste, Elektrisierendste, Intensivste und Herausforderndste, was ich in meinem ganzen Leben je gemacht habe."

Im Laufe ihres Auftritts fügte sie hinzu: "Ich möchte jedem Einzelnen von Euch dafür danken, dass ihr Teil des aufregendsten Kapitels meines bisherigen Lebens wart - meiner geliebten Eras Tour."

Laut New York Times wurden während der Tour Tickets in einem Gesamtwert von 2.077.618,725 Dollar (rund 1,97 Milliarden Euro) verkauft. Insgesamt besuchten demnach 10.168.008 Fans die Konzerte.

Nebenbei sorgte Swift in diesem Jahr mit dem Konzertfilm "Taylor Swift: The Eras Tour" für den umsatzstärksten Konzertfilm aller Zeiten. Ihr "The Eras Tour Book" verkaufte sich innerhalb von zwei Tagen mehr als 800.000 Mal - der erfolgreichste Buchstart des Jahres. Ihr Album "The Tortured Poets Department" war das erfolgreichste Album des Jahres und Taylor Swift auf sämtlichen Musik-Portalen die meistgestreamte Musikerin der Welt.

In den sozialen Medien bestätigten viele Mitarbeiter indes die Großzügigkeit der Selfmade-Milliardärin. Ihre Swifties zeigten sich wie immer begeistert - und gönnten ihrem Idol auch für die Zukunft allen nur denkbaren Erfolg.