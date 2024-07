Heute erste Deutschland-Konzert: Taylor-Swift-Fans warten schon seit Stunden auf ihr Idol

Gelsenkirchen - Stunden vor dem ersten Deutschland-Konzert von Taylor Swift (34) am Abend haben sich schon mehrere hundert "Swifties" rund um die Arena in Gelsenkirchen versammelt. Im Wartebereich für Plätze direkt vor der Bühne hatten sich kurz nach Öffnung um 7 Uhr rund 200 Fans versammelt, wie ein dpa-Reporter beobachtete.

Einige "Swifties", so werden die Fans der Sängerin genannt, haben schon in den Morgenstunden Platz genommen, um nicht lange anstehen zu müssen. © Guido Kirchner/dpa

Die ersten gaben an, bereits um vier Uhr am frühen Morgen vor dem noch verschlossenen Tor gewartet zu haben - in der Hoffnung, ihrem Idol in der ersten Reihe möglichst nah zu kommen.

Auch rund um das Stadion, in dem Popsängerin Taylor Swift am Abend eines von drei Konzerten geben wird, sind am Morgen bereits zahlreiche Fans unterwegs, um die besten Plätze in den Warteschlangen zu ergattern.

Einige hatten in der Nähe gezeltet, andere hatten Campingstühle dabei.

Gelsenkirchen, wo seit Tagen das Taylor-Swift-Fieber steigt, erwartet rund um die drei Konzerte etwa 200.000 Fans - das entspricht knapp vier Fünfteln der Einwohner.