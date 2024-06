Na lecker: Taylor Swift zieht sich klebrigen Rotz-Faden aus der Nase!

Edinburgh - Was tun, wenn es draußen eisig kalt ist, einem die Rotze aus der Nase läuft und man gerade keinen Ärmel parat hat, an dem man die klebrige Masse abschmieren kann? Diesem Problem musste sich Superstar Taylor Swift (34) bei ihrem Auftritt im kalten Schottland stellen.

Auch Superstars wie Taylor Swift (34) hängt mal Schmodder aus der Nase. © Screenshot/X/@SPOONGRANDE

Über das vergangene Wochenende begeisterte die "Shake It Off"-Sängerin bei gleich drei Konzerten insgesamt rund 220.000 Fans in der Hauptstadt Edinburgh - trotz der ein oder anderen Situation, in der das britische Wetter einem glamourösen Auftritt einen Strich durch die Rechnung machte.

So kursieren nun mehrere Aufnahmen in den sozialen Medien, die zeigen, wie die Sängerin versucht, gegen ihre triefende Nase anzukämpfen.

Diesen weniger appetitlichen Anblick ist der normale "Swiftie" eigentlich gar nicht gewohnt: Während die 34-Jährige bei rund acht Grad in dünnen Klamotten auf der Bühne abliefert, läuft ihr der Schmodder aus der Nase.

Ein Ausschnitt zeigt Swift dabei, wie sie sich einen langen Rotz-Faden aus der Nase zieht, der anschließend erst an ihrer Hand klebt, ehe sie ihn an ihrem Rock "heimlich" abschmiert.