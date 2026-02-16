Nach Konzertabsagen wegen Terrorgefahr: Mutmaßlicher IS-Anhänger angeklagt

Wien - Ein mutmaßlicher IS-Sympathisant ist eineinhalb Jahre nach der terrorbedingten Absage von Taylor-Swift-Konzerten in Wien angeklagt worden.

Im August 2024 wurden drei Konzerte von Taylor Swifts "The Eras Tour" in Wien wegen Terrorverdachts abgesagt. © Eva Manhart/APA/dpa

Der heute 21-jährige Österreicher habe ein Attentat auf den ersten der drei Auftritte Anfang August 2024 vorbereitet, hieß es von der Staatsanwaltschaft Wien.

Die noch nicht rechtskräftige Anklage umfasst demnach mutmaßliche terroristische Straftaten, Beteiligung an einer kriminellen Organisation und andere Delikte.

Im Falle einer Verurteilung drohen dem Verdächtigen bis zu 20 Jahre Haft.



Der junge Mann war kurz vor den Konzerten, zu denen insgesamt mehr als 200.000 Zuschauer erwartet wurden, festgenommen und dann in Untersuchungshaft genommen worden.



Der Staatsanwaltschaft zufolge hatte er sich im Internet eine Anleitung zum Bau einer Schrapnell-Bombe besorgt, die für die Terrororganisation Islamischer Staat typisch ist.