Private Textnachrichten veröffentlicht: So geht Taylor Swift mit dem Rechtsstreit ihrer Freundin um

USA - Vor wenigen Wochen wurden private Textnachrichten von Taylor Swift (36) im Rahmen des Rechtsstreits zwischen Blake Lively (38) und Justin Baldoni (42) veröffentlicht - so geht der Popstar mit der Situation um.

Taylor Swift (36) blickt voller Vorfreude auf ihre bevorstehende Hochzeit. © Doug Peters/PA Wire/dpa

Aus den Nachrichten geht hervor, dass die beiden Frauen Baldoni unter anderem als "doofen Regisseur", "Clown" und eine "Bi**h" bezeichnet hatten.

Anders als zuvor berichtet, scheint Swift sich nicht von dem Rechtsstreit beeindrucken zu lassen - laut Page Six "geht es sie nichts an".

Insider berichten, dass sie sich derzeit in einer "unbeschwerten Phase" befinde, ihr Leben mit Freunden und Familie genieße und vor allem voller Vorfreude auf ihre bevorstehende Hochzeit mit NFL-Star Travis Kelce (36) blicke.

Trotzdem soll der Rechtsstreit einen spürbaren Keil in die Freundschaft der beiden Frauen getrieben haben.

Noch bevor der Streit begann, wurden Lively und Swift häufig zusammen gesehen, doch seit rund einem Jahr haben sie sich nicht mehr gemeinsam blicken lassen.