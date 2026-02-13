Nach Olympia-Antrag: Siegerin bekommt besondere Glückwünsche von Superstar

USA - Vor wenigen Tagen hatte sich die Olympiasiegerin Breezy Johnson (30) verlobt - nun folgte eine weitere Überraschung für die US-Amerikanerin .

Conor Watkins machte seiner Freundin Breezy Johnson (30, r.) nach ihrem Super-G-Rennen einen Antrag. © Screenshot/Instagram/breezyjohnsonski

Nachdem die 30-Jährige ins Ziel des Super-G-Rennens gefahren war, wartete dort ihr Partner Conor Watkins und ging vor ihr auf die Knie.

Als sie überglücklich "Ja" gesagt hatte, überreichte Johnsons Verlobter ihr zudem eine Holzplakette, auf der eine Zeile aus Taylor Swifts Song "The Alchemy" eingraviert war: "Honestly, who are we to fight the alchemy?" (Deutsch: Mal ehrlich, wer sind wir, dass wir gegen die Alchemie ankämpfen?)

Wie Page Six berichtete, postete sie wenig später auf Instagram einen niedlichen Rückblick auf den Antrag, unterlegte den Beitrag ebenfalls mit dem gleichen Song und zeigte stolz ihren silbernen Verlobungsring mit einem blauen Stein in der Mitte.

Nur wenige Stunden, nachdem Johnson den Post geteilt hatte, tauchte unter dem Bild ein ganz besonderer Kommentar auf - von niemand Geringerem als Taylor Swift (36) selbst!