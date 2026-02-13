Nach Olympia-Antrag: Siegerin bekommt besondere Glückwünsche von Superstar
USA - Vor wenigen Tagen hatte sich die Olympiasiegerin Breezy Johnson (30) verlobt - nun folgte eine weitere Überraschung für die US-Amerikanerin.
Nachdem die 30-Jährige ins Ziel des Super-G-Rennens gefahren war, wartete dort ihr Partner Conor Watkins und ging vor ihr auf die Knie.
Als sie überglücklich "Ja" gesagt hatte, überreichte Johnsons Verlobter ihr zudem eine Holzplakette, auf der eine Zeile aus Taylor Swifts Song "The Alchemy" eingraviert war: "Honestly, who are we to fight the alchemy?" (Deutsch: Mal ehrlich, wer sind wir, dass wir gegen die Alchemie ankämpfen?)
Wie Page Six berichtete, postete sie wenig später auf Instagram einen niedlichen Rückblick auf den Antrag, unterlegte den Beitrag ebenfalls mit dem gleichen Song und zeigte stolz ihren silbernen Verlobungsring mit einem blauen Stein in der Mitte.
Nur wenige Stunden, nachdem Johnson den Post geteilt hatte, tauchte unter dem Bild ein ganz besonderer Kommentar auf - von niemand Geringerem als Taylor Swift (36) selbst!
Taylor Swift kommentierte unter Verlobungs-Post von Breezy Johnson
Der Popstar hatte passend zu ihrem Olympiasieg eine weitere Zeile aus dem Song kommentiert: "'Where’s the trophy? He just comes running over to me' CONGRATULATIONS!!!" (zu Deutsch: 'Wo ist die Trophäe? Er rennt einfach zu mir herüber' Herzlichen Glückwunsch).
Die 30-Jährige schien sich über diesen Kommentar sehr gefreut zu haben und hatte prompt einen Screenshot der Nachricht in ihrer Story geteilt.
Doch nicht nur Johnson verlobte sich kürzlich - auch Swift selbst hatte im vergangenen Jahr einen Antrag von ihrem Partner, dem NFL-Spieler Travis Kelce (36), bekommen!
Die 36-Jährige machte ihre Verlobung auf Instagram bekannt und schrieb dazu: "Eure Englisch-Lehrerin und euer Sport-Lehrer werden heiraten."
Swift und Kelce sind seit Sommer 2023 ein Paar, nachdem der Footballspieler ein Konzert der Sängerin besucht hatte. Die Hochzeit der beiden Superstars soll noch in diesem Sommer stattfinden.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/breezyjohnsonski, JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP