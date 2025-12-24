"Liebe seines Lebens": Taylor Swift von Liebeserklärung vor großer Show überrascht

USA - Das lange Warten hatte endlich ein Ende und alle Swifties konnten sich kurz vor Weihnachten die letzten beiden Folgen von Taylor Swifts (36) Doku-Serie "Taylor Swift: The End of an Era" bei Disney+ anschauen - eine Szene war dabei besonders süß.

Taylor Swifts (36) und Travis Kelce (36) haben sich in diesem Jahr verlobt. © Emily Curiel/ [email protected] /TNS via ZUMA Press Wire/dpa

Die Dokumentation begleitete die erfolgreiche "The Eras Tour" und gewährte Einblicke hinter die Kulissen der größten und umsatzstärksten Tour der Welt.

Im Dezember des vergangenen Jahres endete die spektakuläre Tournee mit drei Shows in Vancouver, Kanada. Kurz vor Showbeginn, erhielt die "False God"-Sängerin einen ganz besonderen Brief von ihrem Verlobten Travis Kelce (36).

Wie People berichtet, schrieb der Football-Star der Sängerin romantische Worte, um sie auf ihre letzten Konzerte vorzubereiten. Darin bezeichnete er Swift als die "Liebe seines Lebens":

"So viele unglaubliche Erinnerungen auf dieser Tour, aber meine liebste ist, dich zum ersten Mal live zu sehen und verzaubert und hin und weg von einer Frau zu sein, die mich nicht einmal kennt", so Kelce.

Denn er hatte ein Konzert der Eras Tour erstmals besucht, bevor sich die beiden überhaupt kannten - erst nach der Show im Sommer 2023 lernten sie sich richtig kennen und lieben!