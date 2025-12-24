"Liebe seines Lebens": Taylor Swift von Liebeserklärung vor großer Show überrascht
USA - Das lange Warten hatte endlich ein Ende und alle Swifties konnten sich kurz vor Weihnachten die letzten beiden Folgen von Taylor Swifts (36) Doku-Serie "Taylor Swift: The End of an Era" bei Disney+ anschauen - eine Szene war dabei besonders süß.
Die Dokumentation begleitete die erfolgreiche "The Eras Tour" und gewährte Einblicke hinter die Kulissen der größten und umsatzstärksten Tour der Welt.
Im Dezember des vergangenen Jahres endete die spektakuläre Tournee mit drei Shows in Vancouver, Kanada. Kurz vor Showbeginn, erhielt die "False God"-Sängerin einen ganz besonderen Brief von ihrem Verlobten Travis Kelce (36).
Wie People berichtet, schrieb der Football-Star der Sängerin romantische Worte, um sie auf ihre letzten Konzerte vorzubereiten. Darin bezeichnete er Swift als die "Liebe seines Lebens":
"So viele unglaubliche Erinnerungen auf dieser Tour, aber meine liebste ist, dich zum ersten Mal live zu sehen und verzaubert und hin und weg von einer Frau zu sein, die mich nicht einmal kennt", so Kelce.
Denn er hatte ein Konzert der Eras Tour erstmals besucht, bevor sich die beiden überhaupt kannten - erst nach der Show im Sommer 2023 lernten sie sich richtig kennen und lieben!
Taylor Swift erreichte 2025 gleich zwei große Meilensteine
Die "Cruel Summer"-Interpretin war sichtlich gerührt von den Worten ihres Verlobten: "Oh mein Gott! So viel zu keinen Gefühlen bei den letzten drei Shows."
Schon wenige Tage zuvor schwärmte Swift während eines Auftritts in der Late-Night-Show von Stephen Colbert (61) von Kelce und bezeichnete ihn ebenfalls als die "Liebe ihres Lebens".
Im August machten der Popstar und Kelce ihre Verlobung durch einen Instagram-Post öffentlich. Wann die Hochzeit stattfinden wird, ist bislang noch unklar.
Doch nicht nur die Verlobung war ein großer Meilenstein für die 36-Jährige in diesem Jahr: Im Mai kaufte Swift ihre Master-Aufnahmen zurück, die vor sechs Jahren ohne ihre Zustimmung verkauft worden waren.
Das bedeutet, dass sie nun alle Rechte an ihrer Musik und an den Inhalten besitzt, die sie im Laufe ihrer jahrzehntelangen Karriere produziert hat.
Schätzungsweise 317 Millionen Euro soll Taylor dafür investiert haben - möglich gemacht durch die Einnahmen ihrer "The Eras Tour".
Titelfoto: Emily Curiel/[email protected]/TNS via ZUMA Press Wire/dpa