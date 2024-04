Rekorde über Rekorde: Taylor Swift zieht mit neuem Album an allen vorbei

USA - Taylor Swift (34) bricht auch mit ihrem elften Studioalbum "The Tortured Poets Department" alle Rekorde.

Seit März 2023 tritt Taylor Swift (34) mit ihrer Eras-Tour weltweit unterwegs. © dpa/Natacha Pisarenko

Am Freitag erschien das neue Album der Blondine - es ist nach nur drei Verkaufstagen das am schnellsten verkaufte Album des Jahres 2024, berichtet The Sun.

Damit hat sie Beyoncés "Cowboy Carter" abgelöst, das sich bisher am schnellsten verkaufte.

Auch auf Spotify und Apple Music bricht "The Tortured Poets Department" Rekorde. Auf Apple Music wurde das Album zum erfolgreichsten Pop-Album aller Zeiten gekürt, gemessen am ersten Tag der Streams.

Auf Spotify brach Swift gleich mehrere Rekorde: