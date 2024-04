"Andere würden sich übergeben" - So hart ist Taylor Swifts Trainingsplan für ihre Tour!

Pro Show steht Taylor Swift (34) mehr als drei Stunden auf der Bühne, performt dabei 44 Lieder. © KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Nun wandte sich ihr persönlicher Trainer, Kirk Myers, an das Mode-Blatt Vogue, packte über die Trainingsstunden mit dem Mega-Star aus und zeigte sich schwer beeindruckt.

Demnach sei Swifts Routine derart brutal, dass sich andere "wahrscheinlich übergeben oder sich auf den Boden legen müssen, wenn sie so wie sie trainieren würden", erklärte er.

Ihr Plan sehe nämlich so aus, wie der eines Profisportlers. So gäbe es eine "Off-Season", für die Zeiten, in denen sie frei hat, und eine "In-Season", in der sie tourt.

Während ihrer Tournee sei der Sportplan wirklich hart. Dabei stehe die Musikerin sechs Tage die Woche für jeweils mindestens zwei Stunden im Fitnessstudio, konzentriere sich dabei auf Kraft- und Konditionsübungen, trainiere ihr Gleichgewicht und ihre Stabilität.