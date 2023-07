Taylor Swift: "Abzocke"! Konzertveranstalter kritisiert Mega-Star scharf

Viele Swift-Fans gingen beim Vorverkauf für die Deutschland-Tour leer aus. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Es sei ein merkwürdiges Konzept. "Sie ist Multimillionärin oder gar eine Milliardärin – man erwartet, dass das die größte Tour aller Zeiten wird mit über einer Milliarde Dollar Ticketumsätzen –, warum kann sie dann nicht günstigere Tickets anbieten für 60 oder 80 Euro für einen Stehplatz und so die Fans fair behandeln?", so Seliger.

Die Künstler und deren Management hätten die Macht über die Ticketpreise, erklärt der Experte und kritisiert: "Die Fans sind den Superstars offensichtlich egal, sie wollen auf dem Markt einfach Superprofite erzielen."

Swift wird am 17., 18, und am 19. Juli 2024 in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen auftreten. Die weiteren Stationen in Deutschland sind am 23. und 24. Juli das Hamburger Volksparkstadion und am 27. und 28. Juli das Olympiastadion in München.