Taylor Swift für NFL-Star Travis Kelce nur Gebär-Maschine? "Muss mit der Zucht beginnen"

Die NFL-Sportler Jason Kelce (35, l.) und Travis Kelce (34, r.) erhalten Kekse von ihrer Mutter Donna (M.) im Februar 2023. Im selben Monat erschien eine Podcast-Folge mit fragwürdigen Äußerungen. © Christian Petersen / Getty Images via AFP

Selbst wenn der Sportler es als "schlecht formulierten" Witz meinte - eine Frau als "Züchterin" oder "Brüterin" zu bezeichnen und den Fokus einer zukünftigen Beziehung lediglich darauf zu legen, dass sie ihm Kinder gebärt, zeugt nicht gerade von Respekt fürs andere Geschlecht.

Wie das Promi-Portal Page Six berichtet, kam es zu der demnach wohl als Witz verpackten Aussage, während einer Podcastfolge von "New Heights" im Februar dieses Jahres, in welcher Kelce mit seiner Mutter Donna und seinem Bruder Jason (35) - ebenfalls Spieler in der NFL, jedoch für die Philadelphia Eagles - ein Gespräch führte.

Die Unterhaltung begann, nachdem Jason – der mit seiner Frau Kylie drei Töchter hat – witzelte, dass ihre Mutter ihn anstelle von Travis auf einem sinkenden Schiff retten würde, weil er ihr Enkelkinder geschenkt habe.

"Ich muss mit der Zucht beginnen. Ich muss anfangen, zu züchten", scherzte Travis. Nur wenige Monate später trat Sängerin Swift in sein Leben - und diese Aussage stößt bei ihren Fans nun nicht gerade auf viel Sympathie.