Taylor-Swift-Hype in Wiesbadener Museum: So viele Fans kamen zur ersten "Ophelia"-Sonderführung

Wiesbaden - Kostüme, Popmusik und Freundschaftsbändchen: Rund 200 Swifties haben an der ersten Sondervorstellung des Jugendstilgemäldes "Ophelia" im Hessischen Landesmuseum in Wiesbaden teilgenommen.

Weltstar Taylor Swift (35) wird im Hessischen Landesmuseum in Wiesbaden eine eigene Sonderführung gewidmet. © Montage: Jordan Strauss/Invision/dpa, Hannes P. Albert/dpa

Bei der Führung wurde den Fans der amerikanischen Popikone Taylor Swift (35) das Gemälde vorgestellt. Seit Wochen pilgern insbesondere an den Wochenenden hunderte Swift-Fans in das Museum, um einen Blick auf das Kunstwerk zu erhaschen.

In der Anfangsszene des Musikvideos zu ihrem Song "The Fate of Ophelia" (Das Schicksal von Ophelia) schlüpft Swift in die Rolle der Ophelia und wird zu einem lebendigen Gemälde.

Welches Motiv dem Video als Vorlage diente, ist nach Angaben des Museums nicht offiziell bekannt. Der direkte Vergleich zeigt allerdings eine große Ähnlichkeit zum Werk des Jugendstilmalers Friedrich Heyser (1857-1921) aus der Wiesbadener Sammlung. Seit 2019 befindet sich das Gemälde in der Ausstellung.