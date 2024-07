Taylor Swift in Hamburg: Alles, was Ihr jetzt noch schnell wissen müsst!

In einer Animation glitzerte die Hamburger Elbphilharmonie bereits vor einigen Tagen mit Taylor Swift um die Wette. © Robin van Lonkhuijsen / ANP / AFP, Screenshot/Instagram/elbphilharmonie (Bildmontage)

Am Dienstag (23. Juli) und Mittwoch (24. Juli) werden insgesamt rund 100.000 Konzertbesuchende erwartet.

Über Taylor Swifts Aufenthalt in Hamburg ist bis jetzt lediglich bekannt, dass sie sich in der luxuriösen Präsidentensuite des Hotels Vier Jahreszeiten an der Binnenalster eingemietet hat.

Informationen zur Anreise und den Einlassregeln für beide Konzerte haben wir hier für Euch zusammengestellt.

Über alles Weitere berichtet TAG24 heute in einem Liveticker.