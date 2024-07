Taylor Swift in Hamburg: Erste Fans stürmen das Gelände, Band auf dem Weg zum Stadion!

Seit einigen Tagen bereitet sich Hamburg auf die zwei Mega-Konzerte von Taylor Swift im Volksparkstadion vor. Alles, was Ihr jetzt noch schnell wissen müsst.

Von Franziska Rentzsch

Hamburg - Hamburg wird Swiftburg! Schon seit einigen Tagen bereitet sich die Hansestadt auf die zwei Mega-Konzerte von US-Popstar Taylor Swift (34) im Volksparkstadion vor.

In einer Animation glitzerte die Hamburger Elbphilharmonie bereits vor einigen Tagen mit Taylor Swift um die Wette. © Robin van Lonkhuijsen / ANP / AFP, Screenshot/Instagram/elbphilharmonie (Bildmontage) Am Dienstag (23. Juli) und Mittwoch (24. Juli) werden insgesamt rund 100.000 Konzertbesuchende erwartet. Über Taylor Swifts Aufenthalt in Hamburg ist bis nur wenig bekannt. Sie soll aber bereits am Montagvormittag angereist sein und in der luxuriösen Präsidentensuite des Hotels Vier Jahreszeiten an der Binnenalster wohnen. Informationen zur Anreise und den Einlassregeln für beide Konzerte haben wir hier für Euch zusammengestellt. Taylor Swift Popkultur-Expertin erklärt das Phänomen Taylor Swift Über alles Weitere berichtet TAG24 heute in einem Liveticker:

23. Juli, 12.53 Uhr: Fans reisen mit "Swiftie-Train" an

Fans wird empfohlen, bei der Anreise auf den Öffentlichen Nahverkehr umzusteigen. © Rabea Gruber/dpa Auch die Hamburger Hochbahn ist im Taylor-Swift-Fieber und funktionierte ihre Züge in Richtung Stellingen kurzerhand zu "Swiftie-Trains" um. Auf den Monitoren wurden Fans mit Songtexten von Taylor Swift begrüßt. Von Stellingen aus ist das Volksparkstadion nur noch einen Fußmarsch oder eine Shuttle-Busfahrt entfernt. Das Konzertticket beinhaltet die Hin- und Rückfahrt im hvv-Gebiet.

23. Juli, 12.37 Uhr: Aufregung beim Vier Jahreszeiten Hotel

Am Mittag herrschte auf einmal Aufregung am Vier Jahreszeiten Hotel! Medienvertretende und Fans, die sich inzwischen vor den Eingangstüren an der Alster versammelt hatten, wurden nach Abendblatt-Informationen auf die andere Straßenseite geschickt. Wenig später verließ die Band der Sängerin das Hotel in Richtung Volksparkstadion.

23. Juli, 12.22 Uhr: Sind Hörer-Partys rund ums Stadion erlaubt?

Viele Fans warteten schon am frühen Morgen auf den Einlass zum Stadiongelände. © NEWS5 / René Schröder Viele Fans gingen beim Ticketverkauf leer aus: Dürfen sie sich rund ums Stadion aufhalten, um Taylor Swift wenigstens so nahe wie möglich zu sein? Wenn es nach dem Veranstalter geht, lieber nicht: "Jede Person, die sich außerhalb des Stadions aufhält, wird vom Sicherheitspersonal gebeten, das Gelände zu verlassen", heißt es im offiziellen FAQ zu den Konzerten. Doch in der Praxis wird es wahrscheinlich nicht so streng gehandhabt, wie ein Sprecher des Bezirksamts Altona dem Hamburger Abendblatt erklärte. Schließlich handle es sich bei den Flächen rund ums Stadion um öffentlichen Raum. "Und eine Ansammlung von Fans ist noch keine 'Veranstaltung', die der Genehmigung bedürfte", hieß es.

23. Juli, 11.53 Uhr: Genügend Zeit für "Merch Megastore" einplanen!

Bereits seit Montag hat der "Merch Megastore" in der benachbarten Barclays Arena geöffnet. Am Nachmittag bildeten sich hier bereits die ersten Schlangen und auch an beiden Konzerttagen wird das nicht anders aussehen. Plant also unbedingt genügend Zeit ein, wenn ihr euch vor dem Konzert noch mit Fanartikeln eindecken wollt! Am 23. und 24. Juli hat der Fanshop von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

23. Juli, 10.44 Uhr: Fällt das erste Taylor-Swift-Konzert in Hamburg ins Wasser?

Noch zeigt sich das Wetter in Hamburg zwar von seiner besten Seite, doch ausgerechnet für den frühen Abend sind Gewitter angesagt. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) werden bereits am Mittag die ersten Schauer erwartet. Am Abend drohe dann weiter gewittriger Regen, bei immerhin rund 23 Grad. Konzertbesuchende sollten sich also auf alles vorbereiten. Denn das Volksparkstadion ist zwar teilweise überdacht, bietet aber nur wenig Schutz vor Wind und Regen.

23. Juli, 10.20 Uhr: Universität Hamburg will "Swift-Quakes" messen

Sind die "Swift-Quakes" ein urbaner Mythos oder nicht? Forschende der Hamburger Universität wollen die seismischen Wellen, die während der Auftritte von Taylor Swift in Hamburg entstehen, in einem Livestream sichtbar machen. "Geophysikerinnen und Geophysiker haben bereits in verschiedenen Ländern die durch Taylor-Swift-Konzerte erzeugten Wellen gemessen, allerdings verfügt die Science City über ein Messnetzwerk mit einmaliger Auflösung", erklärt Céline Hadziioannou, Professorin für Seismologie an der Universität Hamburg und Mitglied des Koordinationsteams von "WAVE". Die Livestreams starten an beiden Konzerttagen um 18 Uhr und sind kostenlos sowie ohne Anmeldung nutzbar.

23. Juli, 10 Uhr: Ruhige Stimmung beim Vier Jahreszeiten Hotel

Taylor Swift und ihre Crew sollen sich im Vier Jahreszeiten Hotel an der Alster eingemietet haben. © TAG24 Vor dem Hotel Vier Jahreszeiten war es am Dienstagmorgen dagegen eher still. Nur vereinzelt blieben Taylor-Swift-Fans stehen, um ein Foto von der Unterkunft ihres Stars zu machen. Doch Schlangen wie vorm Volksparkstadion gab es hier keine. Laut Medienberichten soll Taylor Swift hier bereits am Montagvormittag eingecheckt haben. Einen Blick auf sie konnten Fans aber nicht erhaschen.

23. Juli, 9.27 Uhr: Bereits lange Schlangen vor dem Volksparkstadion

Um 8 Uhr wurden die Taylor-Swift-Fans aufs Gelände gelassen. © Daniel Bockwoldt/dpa Bereits am frühen Morgen standen Hunderte Fans vor dem Hamburger Volksparkstadion Schlange. Um 8 Uhr wurden sie aufs Gelände gelassen. Die meisten von ihnen hatten VIP-Pässe, mit denen sie etwas eine Stunde vor allen anderen ins Stadion können, um sich die besten Plätze vor der Bühne zu sichern. Dort wird die Sängerin allerdings erst gegen 19.30 Uhr erwartet.

23. Juli, 7.41 Uhr: Hamburger Senat begrüßt alle Swifties