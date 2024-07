Taylor Swift in Hamburg: Kreischalarm bei der Vorband

Seit einigen Tagen bereitet sich Hamburg auf die zwei Mega-Konzerte von Taylor Swift im Volksparkstadion vor. Alles, was Ihr jetzt noch schnell wissen müsst.

Von Franziska Rentzsch

Hamburg - Hamburg wird Swiftburg! Schon seit einigen Tagen bereitet sich die Hansestadt auf die zwei Mega-Konzerte von US-Popstar Taylor Swift (34) im Volksparkstadion vor.

In einer Animation glitzerte die Hamburger Elbphilharmonie bereits vor einigen Tagen mit Taylor Swift um die Wette. © Robin van Lonkhuijsen / ANP / AFP, Screenshot/Instagram/elbphilharmonie (Bildmontage) Am Dienstag (23. Juli) und Mittwoch (24. Juli) werden insgesamt rund 100.000 Konzertbesuchende erwartet. Über Taylor Swifts Aufenthalt in Hamburg ist bis nur wenig bekannt. Sie soll aber bereits am Montagvormittag angereist sein und in der luxuriösen Präsidentensuite des Hotels Vier Jahreszeiten an der Binnenalster wohnen. Informationen zur Anreise und den Einlassregeln für beide Konzerte haben wir hier für Euch zusammengestellt. Taylor Swift Taylor Swift in Hamburg: Alles, was Ihr zu den Konzerten wissen müsst! Über alles Weitere berichtet TAG24 heute in einem Liveticker:

23. Juli, 19.01 Uhr: Erneute Gewitterwarnung

Wieder gibt es eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter in Bahrenfeld. Sturmböen und Starkregen sind bis 19.45 Uhr möglich.

23. Juli, 18.56 Uhr: Forscher messen Swifties

Bereits bei der Vorband konnten Forschende der Uni Hamburg seismische Wellen messen, die durch die Musik oder die Fans entstanden sind. Um 18.15 Uhr nahm der Petra-Ring des DESY ein deutliches Signal wahr. Der Ring des Teilchenbeschleunigers und das Volksparkstadion liegen etwa zwei Kilometer voneinander entfernt.

23. Juli, 18.27 Uhr: Vorband "Paramore" sorgt für ersten Kreischalarm

Schon als die Vorband "Paramore" ("Still Into You", "Misery Business") pünktlich um 18.15 Uhr auf die Bühne trat, brach ein ohrenbetäubender Lärm unter den kreischfesten Taylor-Swift-Fans los. Die Alternative-Rockband heizte den Besuchenden unter anderem mit einem "Burning down the House"-Cover ein. "Es ist so schön euch zu sehen, danke, dass wir Teil eurer Eras-Tour sein dürfen. Ihr seht verdammt schön aus! Wir sind heute eine Familie", rief Frontfrau Hayley Williams (35)

"Paramore"-Frontfrau Hayley Williams (35) nannte das Publikum "eine Familie". (Archivbild) © Marcus Ingram/Getty Images/AFP

23. Juli, 17.32 Uhr: Innenraum füllt sich

Langsam verziehen sich die Regenwolken über dem Volksparkstadion. Der Innenraum füllt sich stetig und die ersten Fans ziehen ihre Regenponchos wieder aus und können endlich ihre glitzernden Outfits präsentieren.

23. Juli, 16.17 Uhr: Unwetter-Warnung!

Die WarnApps schlagen Alarm. Für ganz Hamburg besteht eine amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel. Die Warnung gilt ab sofort bis 17 Uhr. Vor dem Volksparkstadion ist bereits Donner zu hören.

23. Juli, 16.14 Uhr: Einlass beginnt verspätet

Der Einlass für die Fans beginnt 14 Minuten verspätet.

Endlich werden die teils seit Stunden wartenden Fans eingelassen. © Franziska Rentzsch/TAG24

23. Juli, 15.42 Uhr: So fahren die Busse nach dem Konzert

Die Hochbahn setzt ab 15.50 Uhr insgesamt 14 Gelenkbusse für die Anfahrt ein, sagte ein Sprecher zu TAG24. Sie werden auch nach dem Konzert für die Rückfahrt bereitstehen. Die letzte Abfahrt zur S-Bahn ist um 0.45 Uhr geplant. Der Konzertveranstalter habe aber mitgeteilt, dass es auch eine Viertelstunde länger dauern könne, so ein Hochbahnsprecher. Dann werde der letzte Bus um 1 Uhr fahren.

23. Juli, 15.32 Uhr: Regenponchos an

Christin (40) begleitet ihre Tochter Lena (14) auf ihr erstes Taylor-Swift-Konzert. "Ich freu mich am meisten darauf, Taylor zu sehen!", so Lena, die ihr Outfit passend zum Red-Album ausgewählt hat. Einziger Wermutstopfen: das Wetter. Bereits eine halbe Stunde vor dem offiziellen Einlass um 16 Uhr müssen beide ihre Regenponchos anziehen. "Das ist natürlich schade, aber man ist dankbar, dass man überhaupt hier ist", so Lena.

Christin (40) und Lena (14) haben sich gut auf den Regen vorbereitet. © Franziska Rentzsch/TAG24

23. Juli, 15.24 Uhr: Gewitter im Anmarsch

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starkem Gewitter im Bereich Bahrenfeld. Es kann Sturmböen und Starkregen geben. Die ersten Regentropfen fallen bereits vor dem Volksparkstadion.

23. Juli, 15.12 Uhr: Es geht los!

Die ersten dürfen rein! Wer ein VIP-Ticket hat, kann sich über den Beginn des Einlasses freuen.