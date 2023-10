Taylor Swift turtelt mit NFL-Star: Donald Trump lacht darüber

USA - Anfang der Woche sorgten Taylor Swift (33) und Travis Kelce (33) für mächtig Schlagzeilen, als die Pop-Ikone ein Spiel der Kansas City Chiefs besuchte – und den NFL-Star dabei mächtig anfeuerte. Zwar haben beide eine Beziehung bisher nicht öffentlich gemacht, die Gerüchteküche ist jedoch bereits mächtig am Brodeln. Nun gab kein Geringerer als der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten seinen Senf zur möglichen Beziehung der Turteltäubchen ab.

Taylor Swift (33) verfolgte gemeinsam mit Travis Kelces Mutter (l.) das NFL-Footballspiel zwischen den Kansas City Chiefs und den Chicago Bears. Derartige Bilder gingen auch an Donald Trump (77) nicht vorbei. © Ed Zurga/AP/dpa

"Ich wünsche den beiden das Beste", gab Donald Trump (77) in einem exklusiven Interview mit The Daily Caller an und fügte ergänzend hinzu: "Ich hoffe, sie genießen ihr Leben. Vielleicht zusammen, vielleicht nicht - höchstwahrscheinlich nicht."

Das klingt nicht sehr wohlwollend.

Was genau den 77-Jährigen dazu bewegt hat, die Spekulationen rund um die Musikerin und den Sportler zu kommentieren, ist allerdings unklar.

Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass sich Trump einen schnippischen Kommentar gegenüber Swift erlaubt.