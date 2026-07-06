Taylor Swifts Lieblingslehrer stirbt am Tag ihrer Hochzeit
New York – Taylor Swifts (36) Lieblingslehrer Kirk Schwabe (69) ist Berichten zufolge am 3. Juli aufgrund einer Krebserkrankung verstorben – am selben Tag, an dem sie Travis Kelce (36) das Jawort gab.
Laut einem Bericht des Telegraph wurde Swifts Hochzeit durch den Tod von Schwabe, ihrem Lieblingslehrer aus der Highschool, getrübt.
Der 69-Jährige war ein pensionierter Polizist aus Chicago, der Swift von 2004 bis 2006 an der Hendersonville High School in Nashville im Fach Strafrecht unterrichtete.
Die 36-Jährige liebte seinen Unterricht und bat ihn nach ihrem rasanten Aufstieg 2009, ihr persönlicher Sicherheitsmann zu werden. Er erfüllte diese Aufgabe viele Jahre lang.
In einem Interview mit dem Telegraph sagte Schwabe, er befürworte die Ehe von Swift und Kelce und wünsche dem Paar alles Gute. Er bezeichnete Swift als "Superstar".
Schwabes Tochter Sarah teilte am Donnerstag, einen Tag, bevor ihr Vater verstarb, einen Beitrag auf Facebook über ihren geliebten Vater und offenbarte, dass er an "metastatischem Nierenkrebs" litt.
Taylor Swift und Travis Kelce heirateten am Freitag
"In den vergangenen Wochen hat sich sein Gesundheitszustand rapide verschlechtert, und er wurde nun in die Hospizversorgung verlegt", schrieb sie. "Ich liebe meinen Vater sehr. Zu sehen, wie jemand, den man bewundert, langsam seine Gesundheit und sein Gedächtnis verliert, ist unglaublich schwer."
Taylor Swift und Travis Kelce haben am Freitagabend den Bund fürs Leben geschlossen. Die Zeremonie wurde vom Komiker Adam Sandler (59) geleitet und in ganz New York City gefeiert. Das Empire State Building leuchtete sogar in Blau.
Titelfoto: AFP/Monica Schipper/Getty Images