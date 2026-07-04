Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce: Sogar das Empire State Building leuchtet

New York – Ausnahmezustand in New York! Das Empire State Building erstrahlte in leuchtendem Blau, um die glanzvolle Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) im Madison Square Garden (MSG) am Freitag zu feiern.

Anlässlich der Hochzeit war am Madison Square Garden ein Schild mit der Aufschrift "Just&t Married" zu sehen. © Ryan Murphy/AP/dpa

Nach der Hochzeit der Superstars dauerte es nicht lange, bis ein besonders wichtiger Teil ihrer Zeremonie die Skyline von New York City erleuchtete.

Als sich Fans in Manhattan versammelten, vor der legendären MSG-Arena, in der Swifts glanzvolle, von Stars umrahmte Hochzeit stattfand, ließ das Empire State Building den Himmel in einem leuchtenden Blau erstrahlen.

Kurz darauf bestätigte das offizielle X‑Profil der Aussichtsplattform des Empire State Buildings mit einem Beitrag und einem Video des ikonischen Gebäudes: "Her something blue".

Etwas Blaues ist Teil eines bekannten Hochzeitsbrauchs und steht für ein blaues Detail, das die Braut an ihrem Hochzeitstag bei sich trägt, um der Ehe Glück, Treue, Liebe und Reinheit zu bringen.