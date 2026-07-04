Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce: Sogar das Empire State Building leuchtet
New York – Ausnahmezustand in New York! Das Empire State Building erstrahlte in leuchtendem Blau, um die glanzvolle Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) im Madison Square Garden (MSG) am Freitag zu feiern.
Nach der Hochzeit der Superstars dauerte es nicht lange, bis ein besonders wichtiger Teil ihrer Zeremonie die Skyline von New York City erleuchtete.
Als sich Fans in Manhattan versammelten, vor der legendären MSG-Arena, in der Swifts glanzvolle, von Stars umrahmte Hochzeit stattfand, ließ das Empire State Building den Himmel in einem leuchtenden Blau erstrahlen.
Kurz darauf bestätigte das offizielle X‑Profil der Aussichtsplattform des Empire State Buildings mit einem Beitrag und einem Video des ikonischen Gebäudes: "Her something blue".
Etwas Blaues ist Teil eines bekannten Hochzeitsbrauchs und steht für ein blaues Detail, das die Braut an ihrem Hochzeitstag bei sich trägt, um der Ehe Glück, Treue, Liebe und Reinheit zu bringen.
Gäste sollen Geheimhaltungsvereinbarung unterschreiben
Obwohl ihr Name nicht genannt wurde, war sofort klar, für wen das Video, die blauen Lichter und die Botschaft bestimmt waren.
Unklar ist, ob das Empire State Building die Beleuchtung organisiert hat oder das Ehepaar selbst.
Swifts und Kelces Hochzeit war voller Prominenter und zog insgesamt mindestens 1000 Gäste an. Alles wurde streng geheim organisiert, wobei jeder Teilnehmer angeblich eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschrieben hat.
Komiker Adam Sandler (59) vollzog die Trauung, bestätigte Swifts PR-Managerin Tree Paine. Zudem wird berichtet, dass auf der Party unter anderem Ed Sheeran (35), Sängerin Stevie Nicks (78) sowie Country-Sänger und Schauspieler Tim McGraw (59) auftraten.
Titelfoto: John Locher/AP/dpa