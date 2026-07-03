Heimliches Ehe-Glück? Taylor Swift und Travis Kelce sollen längst verheiratet sein!

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Noch vor der großen Hochzeitsfeier mit Freunden und Familie sollen sich Taylor Swift und Travis Kelce bereits das Ja-Wort gegeben haben.

Von Mia Berger

USA - Gerüchten zufolge soll Taylor Swifts (36) große Hochzeitsfeier am heutigen Freitag in der US-Metropole New York City stattfinden. Ein Insider behauptete nun jedoch: "Sie sind längst verheiratet!"

Taylor Swift und Travis Kelce (beide 36) sollen sich bereits das Ja-Wort gegeben haben.
Taylor Swift und Travis Kelce (beide 36) sollen sich bereits das Ja-Wort gegeben haben.  © John Locher/AP/dpa

Auch wenn die große Feier in der "Madison Square Garden"-Eventhalle mit rund 1000 Freunden und Familienmitgliedern wie geplant stattfinden soll, sollen sich der Popstar und Football-Star Travis Kelce (36) bereits im engsten Familienkreis standesamtlich das Ja-Wort gegeben haben.

Dies hätten mehrere Quellen gegenüber dem Boulevardblatt Page Six bestätigt.

Wo die Zeremonie stattgefunden haben soll, ist jedoch weiterhin unklar. Ein Insider erklärte, es gebe entsprechende Gerüchte, dass die Trauung im US-Bundesstaat Tennessee erfolgt sei.

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Im "Madison Square Garden" laufen derweil die Vorbereitungen auf Hochtouren. Kein Wunder - für die Feierlichkeiten werden Hunderte prominente Gäste erwartet.

Zu den geladenen Stars sollen unter anderem Sängerin Selena Gomez (33), Model Gigi Hadid (31), Produzent Jack Antonoff (42) und Schauspieler Bradley Cooper (51) zählen.

An der Eventlocation "Madison Square Garden" arbeiten Handwerker seit Tagen auf Hochtouren.
An der Eventlocation "Madison Square Garden" arbeiten Handwerker seit Tagen auf Hochtouren.  © Ryan Murphy/AP/dpa
Im berühmten "Madison Square Garden" soll am heutigen Freitag die große Hochzeitsfeier von Taylor Swift stattfinden.
Im berühmten "Madison Square Garden" soll am heutigen Freitag die große Hochzeitsfeier von Taylor Swift stattfinden.  © Ryan Murphy/AP/dpa
Experten schätzen den Wert von Taylor Swifts Verlobungsring auf 550.000 bis fünf Millionen US-Dollar.
Experten schätzen den Wert von Taylor Swifts Verlobungsring auf 550.000 bis fünf Millionen US-Dollar.  © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Taylor Swift und Travis Kelce sollen über 26 Millionen Dollar gespendet haben

Taylor Swift und Travis Kelce sollen vor der großen Hochzeitsfeier rund 26 Millionen US-Dollar gespendet haben.
Taylor Swift und Travis Kelce sollen vor der großen Hochzeitsfeier rund 26 Millionen US-Dollar gespendet haben.  © DAVID EULITT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Foto von DAVID EULITT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Auf der Gästeliste fehlt jedoch ein Name: der ihrer ehemaligen besten Freundin Blake Lively (38). Bereits zu Swifts Junggesellinnenabschied soll die Schauspielerin nicht eingeladen worden sein.

Noch vor rund anderthalb Jahren galten die beiden Frauen als unzertrennlich und wurden regelmäßig gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen.

Seitdem die 38-Jährige Swift jedoch in ihren Rechtsstreit mit ihrem "It Ends With Us"-Co-Star Justin Baldoni (42) hineingezogen und unter anderem private Nachrichten des Popstars veröffentlicht hatte, war das enge Verhältnis der beiden zerbrochen.

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Swift und Kelce machten ihre Verlobung im August vergangenen Jahres mit einem liebevollen Instagram-Beitrag öffentlich.

Noch vor den Feierlichkeiten an diesem Wochenende soll das Promi-Paar zudem rund 26 Millionen US-Dollar [umgerechnet etwa 22,7 Millionen Euro] für wohltätige Zwecke gespendet haben.

Titelfoto: John Locher/AP/dpa

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