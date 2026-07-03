Heimliches Ehe-Glück? Taylor Swift und Travis Kelce sollen längst verheiratet sein!

USA - Gerüchten zufolge soll Taylor Swifts (36) große Hochzeitsfeier am heutigen Freitag in der US-Metropole New York City stattfinden. Ein Insider behauptete nun jedoch: "Sie sind längst verheiratet!"

Taylor Swift und Travis Kelce (beide 36) sollen sich bereits das Ja-Wort gegeben haben. © John Locher/AP/dpa

Auch wenn die große Feier in der "Madison Square Garden"-Eventhalle mit rund 1000 Freunden und Familienmitgliedern wie geplant stattfinden soll, sollen sich der Popstar und Football-Star Travis Kelce (36) bereits im engsten Familienkreis standesamtlich das Ja-Wort gegeben haben.

Dies hätten mehrere Quellen gegenüber dem Boulevardblatt Page Six bestätigt.

Wo die Zeremonie stattgefunden haben soll, ist jedoch weiterhin unklar. Ein Insider erklärte, es gebe entsprechende Gerüchte, dass die Trauung im US-Bundesstaat Tennessee erfolgt sei.

Im "Madison Square Garden" laufen derweil die Vorbereitungen auf Hochtouren. Kein Wunder - für die Feierlichkeiten werden Hunderte prominente Gäste erwartet.

Zu den geladenen Stars sollen unter anderem Sängerin Selena Gomez (33), Model Gigi Hadid (31), Produzent Jack Antonoff (42) und Schauspieler Bradley Cooper (51) zählen.