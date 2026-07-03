Während Hochzeitstrubel um Taylor Swift: Blake Lively und Ryan Reynolds flüchten aus der Stadt

New York (USA) - Während New York kein anderes Thema als die imposante Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) New York kennt, haben die ehemaligen Freunde des Popstars, Blake Lively (38) und Ryan Reynolds (49), die Stadt verlassen.

Blake Lively (38, m.r.) und Ryan Reynolds (49, r.) haben den Big Apple verlassen, während ihre ehemalige beste Freundin Taylor Swift (36, m.l.) sich darauf vorbereitet, Travis Kelce (36) zu heiraten. © Bildmontage: Jon Kopaloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP & CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Nach Angaben von TMZ wurden Blake und Ryan am Donnerstag (Ortszeit) in Lake Placid gesichtet, wo sie ihrer Tochter Betty bei einem Pferdesportwettbewerb zusahen.

Der Ausflug brachte das Paar Hunderte Kilometer vom Madison Square Garden und dem "Tayvis"-Hochzeitsrummel weg, was darauf hindeutet, dass sie möglicherweise nicht teilnehmen – oder vielleicht gar nicht eingeladen wurden.

Blake und Ryan waren seit Jahren eng mit der 36‑jährigen Pop‑Ikone befreundet - Taylor ist sogar die Patentante der drei Töchter des Paares! Doch Berichte über Verwerfungen tauchten auf, als Taylor in Blakes Rechtsstreit gegen ihren "It Ends With Us"-Co‑Star Justin Baldoni (42) hineingezogen wurde.

Durch den Rechtsstreit wurden private Textnachrichten zwischen Blake und Taylor öffentlich, was der Grammy‑Preisträgerin Berichten zufolge das Gefühl gab, "ausgeliefert und irgendwie verletzt" zu sein.