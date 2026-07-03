Während Hochzeitstrubel um Taylor Swift: Blake Lively und Ryan Reynolds flüchten aus der Stadt
New York (USA) - Während New York kein anderes Thema als die imposante Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) New York kennt, haben die ehemaligen Freunde des Popstars, Blake Lively (38) und Ryan Reynolds (49), die Stadt verlassen.
Nach Angaben von TMZ wurden Blake und Ryan am Donnerstag (Ortszeit) in Lake Placid gesichtet, wo sie ihrer Tochter Betty bei einem Pferdesportwettbewerb zusahen.
Der Ausflug brachte das Paar Hunderte Kilometer vom Madison Square Garden und dem "Tayvis"-Hochzeitsrummel weg, was darauf hindeutet, dass sie möglicherweise nicht teilnehmen – oder vielleicht gar nicht eingeladen wurden.
Blake und Ryan waren seit Jahren eng mit der 36‑jährigen Pop‑Ikone befreundet - Taylor ist sogar die Patentante der drei Töchter des Paares! Doch Berichte über Verwerfungen tauchten auf, als Taylor in Blakes Rechtsstreit gegen ihren "It Ends With Us"-Co‑Star Justin Baldoni (42) hineingezogen wurde.
Durch den Rechtsstreit wurden private Textnachrichten zwischen Blake und Taylor öffentlich, was der Grammy‑Preisträgerin Berichten zufolge das Gefühl gab, "ausgeliefert und irgendwie verletzt" zu sein.
Blake Lively war anscheinend auch nicht auf Taylors Junggesellinnenparty
Unter den Nachrichten befand sich auch ein Austausch, in dem die 38‑jährige "Gossip Girl"-Darstellerin einige Spannungen in ihrer Freundschaft zu Taylor anerkannte, das Gespräch jedoch scheinbar freundschaftlich endete.
Blake Lively war im letzten Monat auch nicht bei Taylors Junggesllinnenparty dabei.
Insider hatten berichtet, dass einige der anderen berühmten Freundinnen der Sängerin, wie Selena Gomez (33), als Brautjungfern ausgewählt wurden.
Titelfoto: Bildmontage: Jon Kopaloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP & CHARLY TRIBALLEAU / AFP