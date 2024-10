Trotz Sonnenbrille: Katze stiehlt Taylor Swift die Show!

Sängerin Taylor Swift (34) und ihre Katze "Olivia Benson" begutachten die Arena vor dem Konzert. © Screenshot/Instagram/taylorswift

Am Freitag kam die "Shake It Off"-Sängerin mit ihrer wahnsinnig erfolgreichen "The Eras Tour" nach Miami - mit einem ganz besonderen Gast.

Die selbsternannte "Katzen-Lady" betrat im Vorfeld ihres ersten von insgesamt drei Konzerten das örtliche "Hard Rock Stadium" gemeinsam mit ihrer schottischen Faltohrkatze auf dem Arm.

Wenn die 34-Jährige in ihrem Videobeitrag auf Instagram im lässigen Look in die noch leere Arena einmarschiert und sich dabei elegant die Sonnenbrille abstreift, dann ist das zwar cool, allerdings noch nicht so cool, wie der erhabene Blick ihrer Fellnase.

Zu ihrem lässigen Clip schrieb Taylor Swift "Back in the office..." ("Zurück im Büro") und hinterlegte das ganze mit aufputschender Rap-Musik. Aus ihrem Büro dürfte über das Wochenende hinweg dann ein Tollhaus voller "Swifties" werden.