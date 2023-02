Tennis-Star Angelique Kerber zeigt ihren kugelrunden Baby-Bauch

Während die beiden ehemaligen Tennis-Spielerin Agnieszka Radwanska (33) und Dominika Cibulková (33) drei Herz-Emojis schickten, kommentierte Urszula Radwańska (32) das Bild mit den Worten: "You look amazing!!!😍🔥" (auf Deutsch: "Du siehst großartig aus")

Im vergangenen August hatte Kerber die Baby-Bombe platzen lassen. Eigentlich wollte sie noch die US Open spielen, sagte ihre Teilnahme aber kurzfristig ab. Die lustige Begründung: "Ich wollte wirklich die US Open spielen, aber ich habe entschieden, dass zwei gegen eins kein fairer Wettkampf ist."

Damit war klar, dass die Deutsche erst einmal vom Tennisplatz verschwinden wird. Nach der Geburt ihres ersten Kindes hat Kerber allerdings schon wieder große Ziele. Sie peilt ihr Comeback für die US Open 2023, die am 28. August beginnen, an. Denn sie hat ein großes Ziel: die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

Dabei kann sie sich Tipps von ihrer Kollegin und Zweifach-Mama Tatjana Maria (35) holen, die nach ihrem Comeback im vergangenen Jahr sensationell das Halbfinale in Wimbledon erreicht hatte.