"Teppichluder" Janina Youssefian heiratet: Und das nicht nur einmal!

Reality-TV-Star Janina Youssefian (44) heiratet gleich dreimal. © Screenshot/Instagram/janinayoussefian

Im Mai hatte das Model, das durch einen Seitensprung mit Dieter Bohlen (70) Berühmtheit erlangte, die Bombe bereits platzen lassen. Sie und ihr Partner, der schwedische Hotelier Andreas, wollten sich das Jawort geben. Doch dazu kam es bislang nicht.

"Geplant war die Hochzeit auf Mallorca vor ein paar Wochen, aber das war viel zu warm", erklärte Janina in einem RTL-Interview am Rande des Movie meets Media in Berlin. "Daher haben wir es jetzt auf Ende September verschoben."

Doch bei dieser einen Hochzeit soll es nicht bleiben! Die 44-Jährige und ihr Verlobter wollen gleich dreimal vor den Traualtar treten.

"In Schweden, in Spanien und in Deutschland", so der Plan von Janina. "Ich möchte gerne die ganzen Reality-Show-Kollegen nach Spanien einladen. In Schweden für seine Familie und Freunde, und in Deutschland für meine Familie."

Aber wie haben sich die beiden überhaupt kennengelernt? "Ich kenne den eigentlich schon länger und witzigerweise habe ich ihn in Spanien kennengelernt und dann nach Jahren wiedergetroffen", gestand sie. "Er ist kreativ, sehr sympathisch, sehr lustig und gleichzeitig crazy. Man kann auch verrückte Sachen mit ihm machen. Ich glaube, er würde sogar mit mir Reality-Formate machen, obwohl er das Geld nicht nötig hätte."