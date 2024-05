Bohlen-Affäre Janina Youssefian heiratet: So romantisch war der Antrag

"Er hat mir den Antrag ganz romantisch bei einer Gondelfahrt in Venedig gemacht", erklärte sie und scherzte im Anschluss: "Mir blieb nur die Wahl, ins Wasser zu springen. Aber das war mir zu dreckig, also habe ich mich für den Ring entschieden."

Dass die beiden ein Paar seien, war bislang nicht mal wirklich bekannt. Nun die überraschende Verlobung und schon im Juni soll es so weit sein: Das Paar will sich noch in diesem Jahr vermählen. Das berichtete die Bild am Montag.

Reality-TV-Star Janina Youssefian (41) unterzieht sich gern Beauty-Behandlungen. © Sven Hoppe/dpa

Die einstige Affäre von Dieter Bohlen (70) hat außerdem Großes vor. Eine Hochzeitsfeier reicht laut ihren Angaben nicht, um die Liebe gebührend zu feiern.

Gleich mehrere müssen her: "Wir wollen dreimal heiraten. Offiziell in Spanien, dann in Schweden und zum Schluss in Deutschland." Na ja, an Geld wird es dem Hotel-Unternehmer sicherlich nicht mangeln.

Ob er auch die neuen Beißerchen seiner Liebsten bezahlt hat? Passend zur Hochzeit hat sich die 41-Jährige nämlich die Zähne perfektionieren lassen, wie sie zugab. "Ich habe mir von Promi-Zahnarzt Milan Michalides ganz weiße Veneers verpassen lassen. Passend zum Hochzeitskleid wird dann bei mir alles ganz in Weiß erstrahlen."

Na dann, steht der Traumhochzeit in wenigen Wochen ja wohl wirklich nichts mehr im Wege.