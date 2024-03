Tessa Bergmeier in großer Sorge um ihre Tochter: "Natürlich ist das die Schuld des Erziehers"

Hamburg - Eine Horror-Story für alle Mütter: Vegan-Influencerin Tessa Bergmeier (34) klagte am Donnerstag in ihrer Instagram -Story über das Leid ihrer Tochter Lucy und macht einen Schulerzieher für einen Unfall verantwortlich.

Tessa Bergmeier (34) klärte ihre Instagram-Community in einer Story über die Verletzung ihrer Tochter auf. © Bildmontage: Screenshot Instagram/tessa.bergmeier

Am Mittwoch hatte die Reality-TV-Persönlichkeit den Tag mit ihrer Tochter im Krankenhaus verbracht, wie sie in einem Video berichtete.

Der Grund: Lucy war in der Schule mit einem Klassenkameraden mit dem Kopf zusammengeknallt.

Doch das passierte bereits am Freitag vor einer Woche, wie die aufgewühlte Mutter mitteilte. Seither leide ihre Tochter unter Tinnitus, Kopfschmerzen und einer leichten Sehstörung auf einem Auge. Sogar von einer extremen Wesensveränderung spricht sie: "Sie verhält sich wie ein kleines Baby."



Doch was die 34-Jährige so richtig auf die Palme bringt, ist das Verhalten der Erzieher in der Schule. "Wenn man sieht, dass Kinder zusammengeknallt sind und eine Schwellung am Kopf haben, eine Kopfverletzung - natürlich ist das die Schuld des Erziehers, der das nicht gemeldet hat. Punkt", fährt sie im Video aus ihrer Haut, während sie ihre Follower darüber aufklärt, dass ihr keiner über den Unfall berichtet hatte.

Besonders wenn man es als Aufsichtsperson aktiv mitbekomme, dass Kinder wegen einer Kopfverletzung weinen, sollte man sich darum kümmern und das mitteilen, findet die ehemalige "Dschungelcamp"-Kandidatin.