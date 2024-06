"The 1975"-Sänger Matty Healy ist verlobt!

England - "The 1975"-Frontsänger Matty Healy (35) und Model Gabbriette Bechtel (26) geben ihre Verlobung bekannt!

Der Sänger von The 1975, Matty Healy (35), hat sich mit dem Model Gabbriette Bechtel (26) verlobt. © Rob Grabowski/Invision/AP/dpa

Am gestrigen Dienstagnachmittag bestätigten die beiden ihr Glück auf Instagram.

Die 26-Jährige postete ein Bild von ihrer Hand mit einem großen schwarzen Ring und schrieb dazu: "Den 1975er zu heiraten ist sehr frech."

Kurz darauf folgte ein zweites Bild, auf dem sie sich im Spiegel fotografiert und ihren Ringfinger samt Klunker in die Kamera hält.

Schauspielerin Denise Welch (66), Mattys Mutter, bestätigte die Nachricht am heutigen Mittwochmorgen bei Loose Women.

"Ich weiß seit ein paar Wochen, dass Matty verlobt ist (...). Er hat sich mit Gabriella Bechtel verlobt (...). Ich könnte nicht aufgeregter sein. Wir könnten nicht glücklicher sein - sie ist alles, was ich mir von einer Schwiegertochter wünsche. Ich bin überglücklich", sagte Denise.

Der britische Rocker und das Model wurden erstmals im September 2023 miteinander in Verbindung gebracht, als sie küssend in New York gesichtet wurden.