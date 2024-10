"The Big Bang Theory"-Star hat verrückten Wunsch: "Ich will unbedingt noch eine Giraffe"

Los Angeles (USA) - Serienstar Kaley Cuoco liebt Tiere . Die Liebe der 38-Jährigen geht sogar so weit, dass sie eine eigene Ranch besitzt, wo gerettete Schweine, Hühner und Minipferde zusammen alt werden. Ein besonderer Vierbeiner fehlt aber noch!

Kaley Cuoco (38) erlangte durch ihre Rolle als "Penny" in der Nerd-Serie "The Big Bang Theory" weltweite Berühmtheit. © Richard Shotwell/Invision/AP/dpa

Erst kürzlich hat sich die US-Amerikanerin zwei Truthähne zugelegt. "Ich wollte schon immer welche haben, und wir konnten zwei retten", so "Penny" aus "The Big Bang Theory" in einem Interview mit PEOPLE.

Cuoco lebt mit ihrem Verlobten Tom Pelphrey (42) und der gemeinsamen Tochter Matilda (18 Monate) auf einem riesigen Bauernhof.

Zwischen den Beinen der kleinen Familie würde so ziemlich jedes Tier herumlaufen, von dem die 38-Jährige schon als Kind geträumt hatte. Doch geht es nach der Schauspielerin, dann soll der heimische Zoo schon ganz bald um einen Vierbeiner reicher sein.

"Ich will unbedingt noch eine Giraffe retten. Das haben wir noch nicht geschafft", sagte Cuoco. Einer ihrer größten Wünsche würde damit in Erfüllung gehen.