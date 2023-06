"The Voice Kids"-Coach Alvaro Soler heiratet Model-Freundin

Berlin - Der spanische Popsänger Alvaro Soler (32, "Sofia") ist den meisten hierzulande spätestens seit seiner Jury-Tätigkeit bei The Voice Kids ein Begriff.

Einen Liebesbeweis gab der Sänger der 24-Jährigen zuletzt in dem kürzlich veröffentlichten Musikvideo zu seinem Song "Muero":

In dem Lied schmachtet der Musiker seine Dame der Wahl mit den Worten: "Deine Augen haben etwas, das mich hypnotisiert hat. Ich brenne darauf, dich hier an meiner Seite zu haben", an.