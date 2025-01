Darum zieht Theresia Fischer mit Freund Stefan nach Hamburg

Freiburg/Hamburg - Theresia Fischer (32) lebte bislang mit ihrem Freund Stefan Kleiser (57) in Freiburg. Jetzt will das Paar zurück in die Wahlheimat des Models ziehen - Hamburg.

Stefan Kleiser (57) und Theresia Fischer (32) wagen einen Neustart in Hamburg. © Picture Puzzle Medien / VOX

Zuletzt nahm das Paar gemeinsam an dem Reality-Format "Das Sommerhaus der Stars" teil. Nun begleitete das Team von "Wo die Liebe hinfällt" (VOX) die zwei bei ihrem Umzug.

Ein turbulentes Jahr liegt hinter den beiden, so Theresia. Stefan habe seine Zahnarztpraxis verkauft und so den Weg nach Hamburg freigemacht. Dort haben sie sich bereits ein Häuschen gekauft.

In Freiburg sei die 32-Jährige nie richtig angekommen, so das Model weiter. Zwei Jahre lang lebte sie dort mit ihrem Stefan. "Ich fühle mich dort wie ein Alien und dieses Ausgrenzen von meiner Person erzeugt in mir gewisse Phasen, die ich in meinem Leben schon hatte, sodass ich wieder in eine Depression rutschen könnte."

Für Theresias mentales Wohl gibt der Zahnarzt sein Zuhause auf, verlässt seine Wurzeln, das mildere Klima, das er eigentlich brauche, und seine sozialen Kontakte. Alles für seine Freundin.