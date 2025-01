Theresia Fischer im Baby-Fieber? Wünscht sich ein "kleines Mini-Me von mir"

Theresia Fischer (32) und ihr Stefan (57) sind vor kurzem nach Hamburg gezogen. Ob sie in wenigen Jahren den nächsten großen Schritt wagen? © Fotomontage: Screenshot/Instagram/theresiafischer

Derzeit ist das Model in der Show "My Style Rocks" auf sport1 zu sehen. Während ihres Walks in High Heels, Kleidchen und Mantel streichelt sie sich in der neusten Ausgabe von Samstag vorsichtig über den Bauch und packt dann auch noch einen gebastelten, positiven Schwangerschaftstest aus ihrer Handtasche.

Zum Anstoßen auf das gefakte Baby-Glück überreicht sie der Jury, in der unter anderem auch Harald Glööckler (59) sitzt, ein Sektglas gefüllt mit einem Obstsaft.

Nach ihrem Auftritt klärt sie die Anwesenden nebst Moderatorin Gülcan Kamps (42) schnell auf: "Nein, ich bin nicht schwanger", so die 32-Jährige. "Aber tatsächlich wünsche ich mir schon (...) ein kleines Mini-Me von mir."

Es sei ihr großer Wunsch mit ihrem Partner zusammen eine Familie zu gründen, erklärt Theresia weiter. "Weil ich selbst merke, wie schön es ist, Familie zu haben."

Bald werde sie 33 Jahre alt. In drei Jahren, also mit 36 Jahren, sei sie in einem schönen Alter, um Mutter zu werden, glaubt das Model. "Natürlich ist auch immer die Angst da, man könnte vielleicht nicht schwanger werden, ich habe es nie testen lassen, ob das möglich ist. Aber da habe ich so ein Gottvertrauen, dass ich sage: doch."