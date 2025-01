Umzug nach Hamburg: Wird Theresia Fischer ihren Zahnarzt heiraten?

Theresia Fischer (32) ist mit ihrer "Jugendliebe" Stefan Kleiser (57) nach Hamburg gezogen. Eine Wohltat für die Psyche des Models. © Screenshot/Instagram/theresiafischer

Im September 2022 gaben Theresia und ihr Ex Thomas Behrend (61) ihre für Fans überraschende Trennung via Instagram bekannt.

Inzwischen sind die beiden geschiedene Leute. Auch Kontakt bestehe keiner mehr, so die 32-Jährige. "Ich möchte diesen Menschen nicht mehr sehen. Menschen, die einem nicht guttun, müssen aus dem Leben gehen. Und das ist auch richtig so."

Scheint also, als sei der Weg offen für Ehe Nummer zwei. Davon ist das Model auch alles andere als abgeneigt. "Er ist meine große Liebe, meine Jugendliebe", schwärmt sie über ihren Stefan im Interview.

"Und ich möchte auch gar keinen anderen Mann mehr an meiner Seite haben. Und deswegen ist es für mich einfach das Schönste, zu wissen, dass wir beide so gut zusammenpassen. Aber ja, der Ring ist noch nicht am Finger. Also, Stefan, es wird mal Zeit. Ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl."